Gli elettori di Taiwan sono chiamati a decidere se riportare in funzione l’energia nucleare, a 18 mesi dalla chiusura dell’ultimo reattore operativo dell’isola. Il referendum si svolge sabato insieme alle elezioni locali ed è la quarta consultazione sul nucleare in otto anni.

Il quesito e le regole del voto

La domanda chiede se il governo debba tornare a usare il nucleare per rilanciare l’economia, abbandonando la politica della cosiddetta « patria senza nucleare ».

Il referendum è stato proposto dal Kuomintang (KMT), principale partito di opposizione, e sostenuto dal Taiwan People’s Party (TPP). Il Parlamento lo ha approvato in agosto e la Central Election Commission lo ha firmato il 28 agosto.

Per essere approvato, il quesito deve ottenere più voti favorevoli che contrari e superare un quarto degli aventi diritto.

Gli elettori con diritto di voto nel referendum sono circa 20 milioni, di cui quasi 403mila hanno 18 o 19 anni. La soglia è poco superiore a 5 milioni di voti.

Il Democratic Progressive Party (DPP), al governo, invita a votare no. La deputata Chen Pei-yu ha definito il referendum non necessario, sostenendo che il Parlamento potrebbe modificare la politica attraverso le leggi in vigore.

Perché Taiwan ha rinunciato al nucleare

Nel 1985 le tre centrali dell’isola producevano il 52 per cento dell’elettricità nazionale. Da allora il nucleare è diventato uno dei temi più divisivi della politica taiwanese. Lev Nachman, docente alla National Taiwan University, collega la spaccatura alla nascita stessa del DPP, al cui interno era presente un gruppo di ambientalisti molto contrari al nucleare, mentre il settore nucleare era stato costruito e gestito sotto il KMT. La polarizzazione ha trasformato la questione in un confronto tra il verde del DPP e il blu del KMT.

Pesano anche i timori per la sicurezza. Taiwan ha seguito da vicino il disastro della centrale di Fukushima nel 2011, in Giappone. Nachman ha spiegato che il timore di un incidente nucleare sull’isola, attraversata da faglie geologiche attive, resta forte. Anche lo smaltimento delle scorie non ha ancora una soluzione.

Il DPP governa dal 2016 e in campagna elettorale aveva promesso di eliminare gradualmente il nucleare. Nel maggio dello scorso anno Taiwan ha spento l’ultimo reattore, nella centrale di Maanshan, nella contea di Pingtung.

Le consultazioni precedenti e la domanda elettrica

Nei tre referendum precedenti l’esito è stato misto. Nel 2018 gli elettori hanno cancellato la scadenza legale per l’uscita dal nucleare. Nel 2021 hanno respinto la ripresa dei lavori su una quarta centrale rimasta incompiuta. Lo scorso anno un voto a favore del riavvio di Maanshan è stato annullato per affluenza insufficiente.

Oggi il tema torna centrale per la crescita della domanda di elettricità dell’industria dei semiconduttori e dell’intelligenza artificiale, insieme alla preoccupazione per la sicurezza energetica. Secondo il Ministero dell’Economia, Taiwan importa più del 97 per cento della sua energia. Il gas naturale copre circa il 43 per cento dell’elettricità e il carbone circa il 35 per cento, e entrambi arrivano via nave.

Le riserve di gas naturale liquefatto bastano per circa 11 giorni, mentre Giappone e Corea del Sud ne hanno tra 14 e 20. Nachman ha indicato due fronti: la sicurezza energetica, nel caso in cui la Cina bloccasse l’isola, e i chip, che richiedono quantità crescenti di energia. La guerra con l’Iran, iniziata quest’anno, ha inoltre ridotto le spedizioni di gas dal Medio Oriente.

Il cambio di rotta del governo e i tempi del riavvio

Il DPP ha già iniziato a cambiare posizione. A marzo il presidente William Lai Ching-te ha annunciato l’avvio del processo per riattivare le centrali di Maanshan e Kuosheng, citando la domanda legata all’AI e le crisi internazionali che colpiscono le forniture energetiche. Il 24 settembre la Nuclear Safety Commission ha approvato il piano di riavvio di Maanshan presentato dalla società statale Taipower. Restano però necessarie ulteriori verifiche di sicurezza prima che l’impianto possa tornare operativo.

Secondo Nachman, Lai sta cercando di spingere il partito a rivedere la propria linea contraria al nucleare. Resta da capire se gli elettori del DPP l’abbiano condivisa. Il gas resta comunque la prima scelta: Nachman ha sottolineato che gli investimenti nel GNL restano l’obiettivo principale di Taiwan.

Il riavvio dei reattori potrebbe richiedere da 18 mesi a tre anni secondo i sostenitori, mentre gli oppositori parlano di cinque o dieci anni e di costi di diverse centinaia di miliardi di dollari taiwanesi. I risultati del referendum sono attesi sabato sera.