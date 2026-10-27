“Oh, si è stufata pure lei”. GF Vip, Ilary Blasi è furibonda: le è sca...

“Oh, si è stufata pure lei”. GF Vip, Ilary Blasi è furibonda: le è sca...

Durante la puntata di ieri sera, lunedì 26 ottobre 2026, del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi pare essersi anche lei stufata della coppia formata da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, "criticando" il modo in cui stanno vivendo la relazione.

Prosegue l’avventura al Grande Fratello Vip. Ieri sera, lunedì 26 ottobre 2026, nuova puntata in diretta su Canale 5. Puntata che si è concentrata molto sulla coppia formata da Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, coppia che non convince i più, tanto meno Ilary Blasi.

Gf Vip, i dubbi sulla coppia Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: i due fingono?

Passano i giorni ma sempre più persone, non solo al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip, nutrono seri dubbi sul fatto che tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia ci sia realmente una relazione. Secondo molti i due starebbero insieme solamente per interesse. Queste ad esempio le parole dell’attore Alex Belli: “Mi viene qualche dubbio sulla veridicità di questa coppia.

Nel primo mese c’è la gioia di stare insieme di darsi baci ed effusioni anche un minimo.” Sia Piera che Alessandro hanno però sempre respinto le accuse che di un rapporto costruito solamente per esigenze televisive. A dare però credito al parere di Alex Belli e di altri concorrenti c’è Selvaggia Lucarelli, in studio come opinionista assieme a Cesara Buonamici.

Ecco cosa ha detto la giornalista: “Condivido quello che dice Alex, questa coppia, se possiamo definirla coppia, è un po’ troppo noiosa. C’è più passione in una camomilla biancospino.” Roncaccia ha voluto subito replicare: “Io ci sto appiccicato tutto il giorno perché mi piace da impazzire, che ti aspetti? La proposta di matrimonio? ” La Lucarelli però non si è smossa dalla sua posizione: “Non si capisce cosa siete.” Sull’argomento è intervenuta anche direttamente la conduttrice Ilary Blasi.

Gf Vip, Ilary Blasi perde la pazienza: “Se non se ne parla ci rimanete male, boh”

Durante la diretta del Grande Fratello Vip, come visto si è acceso un dibattito sul rapporto reale tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Sull’argomento è intervenuta anche Ilary Blasi, che è stata ancora più dura della Lucarelli: “Però scusate se uno parla della vostra coppia sembra vi da fastidio se non se ne parla ci rimanete male. Boh”. Insomma, la Blasi ha esternato un pò il pensiero di tanti concorrenti e di tanti telespettatori da casa.