Enzo Iacchetti è stato ospite di Bianca Berlinguer a "E' sempre Cartabianca". L'ex conduttore di Striscia La Notizia ha parlato dei fatti di Milano e del nuovo decreto sulla Sicurezza, con un commento su Giorgia Meloni che ha scatenato diverse polemiche.

A “E’ sempre Cartabianca” ospite di Bianca Berlinguer Enzo Iacchetti, che ha parlato di quanto accaduto nel fine settimana a Milano, con giovanissimi che hanno messo a ferro e fuoco piazza Duomo, distruggendo vetrine e saccheggiando negozi. A generare polemiche il suo commento su Giorgia Meloni. Ma ecco tutti i dettagli.

E’ sempre Cartabianca, scoppia il caos dopo il commento di Enzo Iacchetti: “Hanno fatto un favore a Meloni”

Enzo Iacchetti è stato ospite di Bianca Berlinguer a “E’ sempre Cartabianca” su Rete 4, dove ha parlato degli scontri in piazza Duomo a Milano dello scorso weekend e del conseguente nuovo decreto sulla Sicurezza: “In mezzo a questa gente andiamo a verificare che ci sono dei disadattati, dei ragazzi giovanissimi disadattati, perché secondo me la loro non è neanche una protesta, ma è una rabbia sociale.

Non è una rabbia politica, la rabbia politica si sfoga in altro modo. Poi, che facciano il favore al governo che fa un altro decreto sulla sicurezza è questo un altro discorso, vuol dire che quello di prima non serviva.” Questo commento ha suscitato diverse critiche, con tanti commenti sui social. Vediamone ora qualcuno.

“Hanno fatto un favore a Meloni”, polemica sul commento di Enzo Iacchetti

Enzo Iacchetti come detto è stato ospite a “E’ sempre Cartabianca”, dove ha parlato dei disordini a Milano e del nuovo decreto sicurezza. Il commento però sul governo di Giorgia Meloni ha suscitato diverse critiche sui social. Tra i commenti troviamo ad esempio: “Il comico ci fa la morale. Ha ragione, di decreti sicurezza ne serve uno solo, il decreto zampogna, cambi le regole d’ingaggio delle F.d.O. e chi delinque, saccheggia, devasta ecc, lo gonfi come una zampogna. Vai tranquillo che gli passa il disagio e la voglia di reiterare”, “Ma quale ‘rabbia sociale’! Si vedeva che questi ragazzi ridevano a crepapelle quando non avevano la bocca coperta! TUTTI! Si divertivano UN MONDO signor Iacchetti!” e “Ma smettila, fai ormai tenerezza… la loro rabbia??? Nessuno riesce più ad ammettere che si sta trasformando in un’organizzazione a livello europeo!! Fallaci ha sempre avuto ragione”.