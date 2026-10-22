"Metro ferma per guasto", con i distributori di benzina chiusi: caos in città

La Metro Linea 1 di Napoli è bloccata tra Dante e Centro Direzionale a causa di un guasto alla rete di alimentazione elettrica. Lo stop, scattato alle 9:30, sta provocando disagi a migliaia di pendolari e studenti, mentre i tecnici dell’Anm sono al lavoro per ripristinare il servizio. I tempi per la ripresa della circolazione potrebbero essere lunghi.

Metro Linea 1 di Napoli bloccata per un guasto elettrico

La Metro Linea 1 di Napoli è ferma dalle 9:30 sulla tratta tra Dante e Centro Direzionale a causa di un problema tecnico legato, secondo quanto appreso da Fanpage.it da fonti qualificate, alla rete interna di distribuzione dell’energia elettrica. La tensione disponibile non sarebbe sufficiente a garantire la circolazione dei convogli.

Al momento, il servizio resta attivo soltanto tra Piscinola e Dante, mentre è sospeso lungo il tratto che da Toledo conduce fino al capolinea del Centro Direzionale. Il disservizio sta provocando pesanti ripercussioni sulla mobilità cittadina, con migliaia di persone costrette a trovare soluzioni alternative per raggiungere le proprie destinazioni.

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L’interruzione sta creando difficoltà soprattutto ai lavoratori pendolari, che contavano sui trasporti pubblici per arrivare in ufficio anche alla luce della chiusura dei distributori di carburante legata alla protesta degli autotrasportatori. A risentire dello stop sono anche gli studenti diretti a scuola, costretti a fare i conti con ritardi e disagi negli spostamenti. Nel frattempo, i tecnici dell’Anm sono impegnati nelle verifiche necessarie a individuare e risolvere il problema, con l’obiettivo di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Tuttavia, secondo le prime informazioni, i tempi per il ritorno alla normalità potrebbero essere lunghi e non è ancora chiaro quando il servizio potrà riprendere regolarmente sull’intera linea.