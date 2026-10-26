Alberto Ravagnani racconta come la ginnastica e la nuova immagine siano parte del suo percorso di libertà e autostima.

Durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle, il trentatreenne ex prete ha suscitato un acceso dibattito condividendo foto scattate in Thailandia in cui il suo fisico emerge con chiarezza. Le immagini, pubblicate sui propri canali social, hanno subito attirato l’attenzione di Barbara d’Urso e di molti spettatori, che le hanno interpretate come una sfida estetica.

Da giovane seminario a segreto allenamento: le radici di un rapporto complesso con il corpo

Ravagnani è cresciuto in un contesto dove la cura dell’anima aveva la precedenza assoluta. In famiglia e nel seminario si enfatizzava l’interiorità, al punto che l’aspetto fisico era quasi considerato un ostacolo. Il giovane non si era mai considerato attraente e, anzi, vedeva nella propria mancanza di sguardi esterni un vantaggio.

È qui che nasce il pregiudizio verso chi frequentava le palestre: li percepiva come persone “superficiali” che avevano dimenticato la dimensione spirituale.

Allenamenti nascosti e sensi di colpa

Nonostante le convinzioni, Ravagnani iniziò a praticare esercizi in totale segreto. “Mi allenavo in casa di nascosto quando non c’erano i miei”, ha confessato, raccontando che fare flessioni o addominali era per lui una trasgressione.

La paura di essere giudicato lo spinse a nascondere questi momenti, alimentando un circolo di autocensura legato al corpo.

Il cammino post-sacerdotale: riscoprire il sé fisico

Dopo aver lasciato il sacerdozio, l’ex don ha rivisto le proprie convinzioni. Ha iniziato a parlare apertamente dei propri allenamenti sui social, mostrando progressi e condividendo brevi video in cui i muscoli si delineano nitidamente. “Quella foto non dice esibizionismo, ma dice consapevolezza”, ha dichiarato, sottolineando che la pubblicazione era un atto di libertà personale, non di vanità.

Consapevolezza, corpo e relazioni

Ravagnani spiega che oggi il suo rapporto con il corpo è più equilibrato. Alimentazione sana, routine di allenamento e cura dell’aspetto esteriore rappresentano per lui una forma di rispetto verso se stesso e verso gli altri. “Il mio corpo media la mia relazione con le altre persone”, afferma, indicando come il nuovo equilibrio influisca positivamente sulla sua vita sociale e professionale.

L’esibizione a Ballando con le Stelle e le reazioni del pubblico

Nel contesto di Ballando con le Stelle, Ravagnani ha ribadito che la sua scelta di mostrare i muscoli è nata da una volontà di autodeterminazione. Barbara d’Urso, presente in giuria, ha espresso sorpresa, ma ha accolto il messaggio di consapevolezza. L’artista ha inoltre risposto con ironia ai commenti dei follower, confermando di aver sempre adottato le dovute precauzioni quando si trattava di “fare il birichino”.

Uno sguardo al futuro

Ravagnani considera questo momento solo l’inizio di un percorso di trasformazione. “Sto provando a fare vedere cose che non ho fatto prima, per capire anche come sto”, dice, indicando la volontà di continuare a condividere la propria evoluzione. Il pubblico, ormai abituato alle sue riflessioni, attende con curiosità le prossime sfide, certo che ogni passo sarà accompagnato da un messaggio di autostima e consapevolezza.