Andrea Bocelli rompe il silenzio sulla polemica che coinvolge Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip: ecco cosa ha detto il tenore e perché ha chiesto di fermare le critiche.

Una battuta pronunciata per scherzo nella Casa del Grande Fratello Vip si è trasformata in una polemica sui social, con richieste di provvedimenti contro Alessandro Roncaccia. A sorprendere è stata però la reazione di Andrea Bocelli, che ha scelto di intervenire personalmente con parole inaspettate.

La polemica al Grande Fratello Vip per la battuta su Andrea Bocelli

Il Grande Fratello Vip torna a far discutere per una frase pronunciata all’interno della Casa. A finire al centro delle critiche è stato Alessandro Roncaccia, che durante un momento di gioco con Guendalina Tavassi ha fatto riferimento alla disabilità visiva di Andrea Bocelli. L’episodio ha rapidamente attirato l’attenzione sui social, dove diversi utenti hanno giudicato il commento inappropriato, arrivando a chiedere provvedimenti nei confronti del concorrente.

Altri spettatori, invece, hanno invitato a ridimensionare l’accaduto, sottolineando il contesto scherzoso in cui è stata pronunciata la frase.

Tutto è successo mentre i due gieffini giocavano a palla. Roncaccia ha esclamato: «Questa la prendeva anche Bocelli», utilizzando la cecità del tenore come termine di paragone.

Grande Fratello Vip, è caos dopo la battuta su Andrea Bocelli: la decisione del tenore

A intervenire sulla vicenda è stato lo stesso Andrea Bocelli, che ha commentato l’accaduto in un’intervista rilasciata ad Adnkronos mercoledì 28 ottobre. Il tenore ha spiegato di non essersi sentito particolarmente offeso dalle parole del concorrente, scegliendo di affrontare la questione con ironia e senza alimentare ulteriormente le polemiche. «Sono venuto a conoscenza della battuta e devo dire che mi ha fatto sorridere. Si può considerare, tutt’al più, una piccola caduta di stile, ma sono leggerezze che possono capitare a chiunque», ha dichiarato l’artista, ridimensionando la portata dell’episodio.

Bocelli ha poi rivolto un messaggio a chi era intervenuto sui social per difenderlo: «Ringrazio di cuore le persone che hanno voluto prendere le mie difese e vorrei chiedere a tutti di lasciar cadere la questione. Mi dispiacerebbe se questo episodio finisse per danneggiare chi ha pronunciato quelle parole», ha aggiunto. Infine, il cantante ha richiamato l’importanza della comprensione reciproca: «Credo che ciascuno di noi debba ricordare quante volte ha avuto bisogno dell’indulgenza degli altri. È una generosità che possiamo ricambiare ogni giorno, cominciando proprio dalle piccole cose».

Una presa di posizione che si discosta dalle richieste di punizione circolate online e che potrebbe contribuire a ridurre le tensioni. Resta da capire se la produzione del Grande Fratello Vip affronterà l’episodio nelle prossime puntate: al momento non risultano comunicazioni ufficiali in merito.