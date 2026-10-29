Il 24 novembre 2026 torna in Tv “Belve”, come sempre in onda su Rai 2 e condotto da Francesca Fagnani. Ma, chi saranno gli ospiti della nuova edizione del programma? Ecco le prime indiscrezioni.

Belve torna in Tv: Federica Pellegrini tra gli ospiti?

Tra poco meno di un mesetto “Belve” è pronto a tornare in Tv.

Tocca aspettare sino al prossimo 24 di novembre per assistere alla prima intervista da parte di Francesca Fagnani alla nuova edizione del programma Rai. Ma, chi saranno i nuovi ospiti? Le prime indiscrezioni sono già circolate. Gabriele Parpiglia, ad esempio, al Quotidiano Nazionale ha fatto sapere che la Fagnani sarebbe riuscita a strappare il sì a un personaggio sportivo molto amato, ovvero a Federica Pellegrini.

La Divina si è già raccontata ultimamente in tanti podcast, vedremo se accetterà o meno il faccia a faccia con la Fagnani visto che si sa, potrebbe fare anche domande “scomode”. Ma il nome di Federica Pellegrini non è l’unico in lizza, ecco chi sono gli altri possibili ospiti.

Belve torna in Tv: le prime indiscrezioni sugli ospiti, da Totti alla Gregoraci

Il prossimo 24 novembre parte la nuova edizione di “Belve” che, stando alle indiscrezioni dell’Adnkronos, dovrebbe durare solamente per tre puntate. Oltre a Federica Pellegrini, secondo Gabriele Parpiglia sarebbe vicino al sì anche Francesco Totti. Giuseppe Candela invece nella sua rubrica su Chi ha fatto il nome di una showgirl, ovvero quello di Elisabetta Gregoraci: “Chi siederà sullo scomodo sgabello per rispondere alle domande di Francesca Fagnani? ‘Chi’ può anticipare che tra gli ospiti ci sarà Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore da qualche mese ha ritrovato l’amore con Lodovico Patti, 28 anni, imprenditore di Lodi, più giovane di Ely di diciotto anni. Nelle scorse settimane avevamo svelato anche il nuovo impegno professionale di Elisabetta che sarà una concorrente di Pechino Express, parteciperà in coppia con sua sorella Marzia, agente immobiliare specializzata nella compravendita di immobili di lusso.“