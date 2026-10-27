Giorgia Angeloni ha ripreso il suo percorso a Uomini e Donne dopo la scomparsa del padre, tra commozione, ringraziamenti a Maria De Filippi e colpi di scena in studio

Il ritorno in studio di Giorgia Angeloni ha segnato una puntata intensa di Uomini e Donne. Assente nelle registrazioni precedenti per stare vicino al padre malato, la tronista è rientrata lunedì 26 ottobre e ha spiegato la sua decisione di proseguire il percorso nonostante il lutto familiare. Al suo arrivo il pubblico e i presenti si sono alzati per un lungo applauso, e Gianni Sperti le ha consegnato un mazzo di fiori anche perché, in quei giorni, la ragazza ha compiuto gli anni.

Il rientro di Giorgia e le parole rivolte a Maria De Filippi

Visibilmente commossa, Giorgia ha voluto ringraziare pubblicamente la conduttrice: “Maria, vi devo ringraziare. Tu mi hai dato la possibilità di stare vicino a mio padre tutto questo tempo. Me lo sono goduto e per questo ti sarò sempre grata”. Con queste parole ha confermato la scelta di rimanere sul trono, offrendo così continuità al suo percorso televisivo dopo la scomparsa del padre, avvenuta nelle prime ore del mattino di mercoledì 21 ottobre.

La presenza in studio lunedì 26 ottobre ha chiarito i dubbi sul suo futuro nel programma: la tronista non intende abbandonare la trasmissione.

Conflitti e dinamiche nel Trono Classico

La puntata ha mostrato anche momenti di tensione tra i corteggiatori, con dinamiche che hanno coinvolto in particolare Lory Ferrari e Raffaele Labarile. In un’esterna con Lory è scoppiata una nuova discussione: Raffaele ha rimarcato che Giorgia va trattata con rispetto, ricordando anche il recente lutto.

Lory ha replicato accusando Raffaele di non essere davvero interessato alla tronista e sostenendo che un amico comune gli avrebbe detto: “Mi ha detto che a te non te ne frega niente di lei”. I due hanno quindi cercato la persona citata e, al rientro in studio, hanno riferito sui messaggi che avevano visto, alimentando ulteriori tensioni che hanno reso la puntata particolarmente accesa.

Giacomo Vacalebre e le nuove conoscenze

Altro protagonista del Trono Classico è stato Giacomo Vacalebre, che ha vissuto un’esterna intensa con una corteggiatrice che si è commossa parlando di una perdita personale. Il tronista ha ammesso di essersi divertito e di aver apprezzato la profondità della conversazione, mentre in studio sono emerse anche reazioni tra gli altri partecipanti per gli sviluppi delle conoscenze.

Scontri e chiarimenti nel Trono Over

La registrazione ha riservato ampio spazio anche al Trono Over. La relazione tra Gemma Galgani e Fabio ha subito un nuovo scossone: dopo un’esterna con Liat, più giovane di circa vent’anni, Fabio ha dichiarato di voler approfondire quella conoscenza e ha considerato chiuso il capitolo con Gemma. Successivamente, però, la frequentazione con Liat non si è consolidata: in un secondo incontro Fabio ha provato ad avvicinarsi per un bacio, ottenendo un rifiuto; i due hanno deciso comunque di continuare a vedersi in amicizia.

Marina Brochetta, Antonino e i messaggi contestati

Un altro focolaio di discussione ha coinvolto Marina Brochetta e Antonino. Marina ha raccontato di aver passato una serata piacevole con Oscar e di essere uscita anche al karaoke, ma la vicenda più controversa è nata da affermazioni di Antonino su una presunta frase pronunciata da Marina in albergo: “Voglio che sfondi la porta della mia camera”, attribuita a lei. Marina ha negato con forza e ha mostrato il proprio cellulare alla redazione, sostenendo che i messaggi non erano presenti: “non è possibile perché io i messaggi non ce li ho!”. In seguito Alessandra Mussolini ha ascoltato alcuni vocali dietro le quinte e ha affermato di aver riconosciuto la voce di Marina, mentre Gianni Sperti ha confermato di aver udito quei messaggi. Lo scontro ha portato Marina alle lacrime e alla ricerca di un confronto con Maria De Filippi.

Altri sviluppi e uscite dal programma

Nel corso della registrazione sono emersi ulteriori sviluppi: Elena De Simei e Fabrizio hanno lasciato insieme il programma dopo che lei ha chiesto di andarsene, con un altro biglietto aereo offerto per la partenza; inoltre per Donato è scesa una nuova dama napoletana, Anna, che ha deciso di frequentarlo. Al centro dello studio si sono seduti anche Michela e Igor, e Barbara De Santi e Giovanni: Michela ha scelto di conoscere meglio Igor, mentre Barbara continuerà gli incontri con Giovanni.

La puntata, dunque, ha combinato momenti emotivi legati al ritorno di Giorgia dopo il lutto familiare con sequenze di confronto e chiarimenti tra protagonisti sia del Trono Classico sia del Trono Over. Il clima in studio è stato alternato tra commozione, applausi e discussioni vivaci, offrendo sviluppi concreti per le prossime registrazioni.