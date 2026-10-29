Pechino Express 2027, svelato il cast di viaggiatori e la rotta della nuova edizione

Dieci coppie, tre Paesi da attraversare e un viaggio dal Pacifico all’Atlantico: Pechino Express torna nel 2027 con una nuova avventura in Sud America. Da Rocco Siffredi a Benji e Fede, ecco chi sono i concorrenti e quale sarà la rotta della prossima edizione condotta da Costantino della Gherardesca.

Pechino Express 2027: la rotta della nuova edizione in Sud America

La nuova edizione di Pechino Express prende forma con dieci coppie pronte a mettersi alla prova in un viaggio che attraverserà alcuni dei territori più suggestivi del Sud America. Il programma, uno show Sky Original prodotto da Banijay Italia, tornerà nel 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con Costantino della Gherardesca ancora una volta alla guida della spedizione.

Il percorso scelto per questa stagione si chiama “La rotta dei due Oceani” e porterà i concorrenti ad attraversare Cile, Argentina e Brasile. Il tragitto partirà dai deserti cileni e dalle vette delle Ande, proseguirà attraverso le pianure argentine e raggiungerà le spettacolari cascate di Iguazù, per poi continuare nel Pantanal brasiliano, tra le antiche vie delle miniere d’oro, fino all’arrivo a Rio de Janeiro.

Un itinerario da ovest a est, dal Pacifico all’Atlantico, pensato per mettere alla prova non soltanto la resistenza dei partecipanti, ma anche la loro capacità di collaborare e affrontare gli imprevisti lontano dalle proprie abitudini.

Pechino Express, annunciati i concorrenti del 2027: le 10 coppie in gara

Il cast riunisce personaggi provenienti dal mondo della televisione, della musica, dello sport e dei social, insieme a professionisti della divulgazione e volti conosciuti sul web. Tra i nomi figurano Rocco Siffredi e la moglie Rózsa Tassi, ex modella ungherese eletta Miss Ungheria nel 1990, coppia nella vita dal 1993; Franceska Nuredini e Ginevra Festa, ballerine professioniste unite da una profonda amicizia, entrambe con esperienze nel mondo dello spettacolo e della danza. In gara ci saranno anche Benji e Fede, all’anagrafe Benjamin Mascolo e Federico Rossi, il duo pop tornato insieme dopo una lunga pausa, e i content creator Alessia Lanza e Andrea Fratino, molto seguiti sui social. A rappresentare lo sport saranno Andrew Howe, vicecampione del mondo e campione europeo nel salto in lungo, e Tommaso Marino, ex cestista professionista per oltre vent’anni e oggi commentatore e divulgatore legato al basket.

La spedizione accoglierà inoltre Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo, componenti della rock band Le Bambole di Pezza; Angela “Bella Fisica” Lin e il figlio Alessandro Zhu, madre e figlio diventati popolari grazie ai contenuti social e al racconto della loro quotidianità; Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti, autori e conduttori del podcast De Core, dedicato a interviste e conversazioni con protagonisti della cultura e dello spettacolo italiani. Completano il gruppo Riccardo De Marco, conosciuto come DeNa, e Maria Bosco, nota come MeriBì, entrambi impegnati nella divulgazione scientifica con Geopop: lui è laureato in chimica, lei in matematica e ingegneria matematica. L’ultima coppia è quella delle sorelle Elisabetta e Marzia Gregoraci: la prima ex moglie di Briatore, la seconda lavora nel settore immobiliare, con una specializzazione nel comparto di lusso e nelle ristrutturazioni.

Le dieci coppie si preparano così a vivere un’esperienza che, come da tradizione, richiederà spirito di squadra, capacità di adattamento e una buona dose di determinazione.

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