Addio al noto attore del Paradiso delle Signore: aveva 49 anni

Lutto nel mondo del cinema e della televisione: è morto a soli 49 anni l'attore Francesco Pompilio, noto soprattutto per la fiction "Il Paradiso delle Signore".

Lutto nel mondo del cinema e della televisione italiana: è morto a soli 49 anni l’attore Francesco Pompilio, noto per “Il Paradiso delle Signore”. Aveva recitato anche nell’ultimo film di Checco Zalone, ovvero “Buon Camino.”

E’ morto Francesco Pompilio, attore de “Il Paradiso delle Signore”: aveva 49 anni

L’attore Francesco Pompilio è morto a soli 49 anni.

Al momento non sono state rese note le cause della morte prematura dell’attore abruzzese, morte che è stata annunciata dalla sua agenzia e dal suo manager Filippo Celli. La Fil5 Agency ha scritto: “Dire che Francesco fosse un attore è riduttivo: Francesco era un’anima generosa che ha scelto di fare del palcoscenico e dello schermo lo specchio della propria umanità, regalando a tutti noi frammenti di verità attraverso ogni personaggio che ha interpretato.

La recitazione per lui non era un semplice mestiere, ma una vocazione vissuta con rigore, passione e un rispetto immenso per il pubblico e per i colleghi”. Questo invece il ricordo di Francesca Manzini: “Francesco era un’anima splendida, sempre sorridente nonostante le difficoltà.”

Addio a Francesco Pompilio: la carriera

Come visto il mondo del cinema piange la prematura morte dell’attore Francesco Pompilio, morto a soli 49 anni, per cause non note.

Nato a Pescara nel 19977, nel corso della sua carriera di attore, Pompilio ha fatto parte del cast della nota fiction di successo “Il Paradiso delle Signore” ma ha anche fatto parte del cast del film “Buen Camino” con Checco Zalone. Lo abbiamo visto recitare anche in “Prisma”, “Qui non è Hollywood” e “Un’estate fa“. Francesco Pompilio ha anche lavorato nel grande cinema d’autore, recitando ad esempio in “Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo e in produzioni internazionali come “Ripley”. Oltre alla recitazione, Francesco Pompilio era un grande appassionato di cucina, ha infatti lavorato per quattro anni come chef professionista nelle cucine del Gambero Rosso.