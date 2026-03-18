Chi è Valentina Liguori, la donna che avrebbe conquistato Checco Zalone

Chi è Valentina Liguori, la donna che avrebbe conquistato Checco Zalone

Negli ultimi giorni il nome di Checco Zalone è tornato al centro dell’attenzione, ma questa volta non per il cinema. Alcune indiscrezioni parlano infatti di una possibile nuova relazione.

Checco Zalone, nuovo amore? Chi è Valentina Liguori

Dopo il successo al botteghino con “Buen Camino“, Checco Zalone è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Il comico pugliese avrebbe infatti ritrovato l’amore! Dopo la separazione dalla moglie Mariangela Eboli, annunciata solo qualche mese fa, si fanno sempre più insistenti le voci che vedono l’attore nuovamente innamorato. Ma, chi è la donna che gli avrebbe rubato il cuore? E’ Valentina Liguori, già nota al pubblico per l’essere l’ex moglie di Gianluca Zambrotta. Napoletana, classe 1974, ex modella e mamma di un figlio, Riccardo, nato proprio dall’amore con l’ex calciatore.

Checco Zalone, è amore con Valentina Liguori?

Checco Zalone ha ritrovato l’amore? Sembrerebbe proprio di sì. Già da diversi giorni si parla di una possibile relazione con Valentina Liguori e a conferma di questa tesi ci ha pensato il Settimanale Chi, che ha paparazzato i due durante una giornata insieme a Roma. Pranzo fuori e spesa insieme al supermercato, gesti semplici ma ricci di complicità, che raccontano più di mille parole. Per il momento nessuno dei due diretti interessati ha né confermato né smentito il gossip, ma dagli scatti pubblicati dal Settimanale l’intesa è evidente.