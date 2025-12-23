Checco Zalone è tornato alla ribalta nazionale dopo essere stato al centro dei gossip per via della fine della relazione ultra decennale con l’ex moglie Mariangela Eboli e ha posto fine ai rumors che lo davano come impegnato in una relazione con una sua collega molto famosa.

Checco Zalone ed il ritorno al cinema con “Buen Camino”

Checco Zalone torna al cinema con la sua ultima opera inititolata “Buen Camino” un film che parla del rapporto tra padre e figlia nel difficile periodo dell’adolescenza, risolto con un viaggio spirituale.

Per Zalone si tratta di un ritorno di più ampio spettro dopo che è finito al centro del gossip per la separazione dalla moglie Mariangela Eboli.

Al Corriere della Sera ha ammesso “è vero non stiamo più insieme. Ma in realtà non ci siamo mai sposati” un modo semplice per porre fine alle voci del presunto “divorzio” della coppia.

Dalla loro unione sono nate due figlie, Gaia oggi 13 anni e Greta di 10 anni, entrambe molte legate al papà.

Il presunto flirt con Virginia Raffaele

Mentre Checco Zalone – il cui nome reale è Luca Medici – stava affrontando la separazione dalla consorte è iniziata a circolare la voce di un presunto flirt con la collega Virginia Raffaele.

Il primo sito a rivelarlo è stato Dagospia, come riportato da The Social Post, che aveva paparazzato i due entrare in un palazzo del Rione Monti a Roma.

Virginia Raffaele aveva chiuso la questione con eleganza chiarendo – “siamo solo amici” ora Checco conferma quanto dichiarato dalla collega – “Ne hanno dette di tutti i colori. Anche che mi sono messo con Virginia. L’ho rivista l’altro giorno e ci abbiamo riso su”. questo il suo commento al Corriere della Sera“.