Checco Zalone e Mariangela Eboli sono stati una coppia per 19 anni e hanno avuto due figlie. Si sono incontrati quando entrambi suonavano nei locali, lui come pianista e lei come cantante. Hanno condiviso insieme il percorso del successo, ma sembra che la loro relazione abbia iniziato a mostrare segni di crisi qualche anno fa. Ora, le cose tra i due sembrano essere giunte al termine: Fabrizio Corona, su Dillingernews, rivela una curiosa indiscrezione che coinvolge l’attore e Virginia Raffaele.

Checco Zalone e Virginia Raffaele insieme? L’indiscrezione

Il re dei paparazzi avrebbe scoperto il gossip sulla presunta storia d’amore tra i due grazie all’acquisto di due case da parte dell’attore comico: una a Bari e l’altra a Roma.

“Per l’attore Checco Zalone sembra che ci siano delle importanti novità non tanto da un punto di vista della carriera, quanto, piuttosto, nel nome dell’amore“, rivela Corona.

Fabrizio Corona ha rivelato che è certo che Zalone risieda in Puglia, precisamente a Bari, e che abbia due figlie con quella che, ad oggi, può essere definita la sua ex compagna, visto che non si è mai voluto sposare. Inoltre, sembra che lo showman abbia acquistato un’altra casa a Bari, nello stesso palazzo in cui vive la sua famiglia, con l’intento di mantenere la sua privacy e un certo distacco, senza però essere lontano dalle sue bambine.

“L’altra novità è che Checco Zalone ha comprato una casa a Roma perché il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele”.

A confermare questa indiscrezione è il portale di Roberto D’Agostino, Dagospia, dove si legge:

“Come mai Virginia Raffaele e Checco Zalone hanno preso l’abitudine da un po’ di tempo di entrare e uscire da un portone romano del Rione Monti?”.

Per ora, i due comici e attori non hanno commentato il gossip, alimentando così le curiosità tra gli utenti. Vedremo se verranno rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito, poiché al momento si tratta di indiscrezioni prive di prove concrete.

I nuovi progetti di Checco Zalone

Nonostante il Natale sia ormai alle porte, di Checco Zalone non si ha ancora alcuna notizia: nessun nuovo film sembra essere in arrivo nelle sale a breve. Tuttavia, considerando che sono passati ben 4 anni dall’uscita di Tolo Tolo, è possibile che qualcosa sia in progetto per la seconda metà del 2025 o i primi mesi del 2026. Non ci resta che attendere per conoscere ulteriori notizie.