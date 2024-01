Ancora uno scivolone al GF. Questa volta, la protagonista è Beatrice Luzzi che ha tirato in ballo Checco Zalone. L’attrice ha smontato il collega e la regia si è vista costretta a correre ai ripari.

GF, Beatrice critica Checco Zalone: interviene la regia

Dopo aver commesso una gaffe esilarante con uno degli sponsor del GF, Beatrice Luzzi ha messo a segno un altro scivolone. L’attrice era a tavola e stava parlando con Marco Maddaloni, quando ha tirato in ballo Checco Zalone. In modo educato e pacato, la Regina di Cuori ha parzialmente distrutto il collega pugliese.

Cosa ha detto Beatrice su Checco Zalone?

Beatrice, senza giri di parole, ha ammesso:

“Uno che mi ha deluso un bel po’ c’è e ora ti dico anche chi. Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo. Sì e anche per il fatto…”.

GF: la regia censura il discorso di Beatrice su Zalone

Beatrice ha ammesso che i film di Checco Zalone sono di suo gradimento, ma non si può dire altrettanto soddisfatta dei suoi spettacoli teatrali. Purtroppo, la regia è intervenuta sul più bello e non conosciamo i motivi per cui è rimasta delusa dallo spettacolo teatrale.