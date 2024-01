GF, la moglie di Maddaloni infuriata per le battute sul marito e Rosy: "Ridic...

GF, la moglie di Maddaloni infuriata per le battute sul marito e Rosy: "Ridic...

GF, la moglie di Marco Maddaloni infuriata per le battute sul marito e Rosy Chin: si può davvero parlare di avvicinamento pericoloso?

Da quando Marco Maddaloni è entrato al GF, i fan e gli stessi concorrenti hanno notato uno strano avvicinamento da parte di Rosy Chin. La moglie del judoka, stanca di sentire battute di ogni tipo, ha rotto il silenzio.

GF: la moglie di Maddaloni infuriata per le battute sul marito e Rosy

Mentre Marco Maddaloni ha confessato a Rosy Chin di aver pensato che ci stesse provando con lui, la moglie del judoka ha perso la pazienza. Romina Giamminelli si è detta stanca delle continue congetture/battute sulla vicinanza tra il marito e la chef cinese. La donna sostiene che alcuni fan del reality più spiato d’Italia siano ridicoli.

Cosa ha detto la moglie di Maddaloni?

La moglie di Maddaloni, via social, ha tuonato:

“Siete così ridicoli, ma soprattutto limitati. Godetevi la vita”.

Ovviamente, Romina non crede a nessuna delle congetture fatte dai fan del GF. Suo marito non si sta comportando male e lei ha piena fiducia in lui.

Maddaloni e Rosy Chin: cosa pensano i fan del GF?

Secondo i fan del GF, l’avvicinamento tra Maddaloni e Rosy Chin è poco rispettoso nei confronti dei rispettivi coniugi. Coccole sotto le coperte, abbracci, baci e via dicendo. E’ bene sottolineare che né Marco e né tantomeno la chef cinese hanno mai superato il limite e, ai più, la loro vicinanza appare come una semplice amicizia.