GF: la moglie di Maddaloni contro i fan di Beatrice

La moglie di Marco Maddaloni, attualmente concorrente del GF, si è scagliata contro i fan di Beatrice Luzzi. A suo dire, i seguaci non si rendono conto che la loro beniamina non si comporta benissimo.

Appena entrato al GF, Marco Maddaloni ha stretto un bel rapporto con Beatrice Luzzi. Dopo che è scoppiato il caso del “burattinaio“, però, i due si sono allontanati e il judoka si è avvicinato ai nemici della Regina di Cuori. Questo suo comportamento ha fatto infuriare i fan dell’attrice che, a quanto pare, hanno attaccato sia lo sportivo che la sua famiglia. Romina, moglie di Maddaloni si è lasciata andare ad uno sfogo social.

Via social, la moglie di Maddaloni ha dichiarato:

“Sto vedendo delle cose allucinanti. Sui social la gente è cattiva, maligna dentro. Non so cosa hanno passato nella loro vita per essere così cattivi dentro. Perché non avete nemmeno idea del termine bullismo o branco. Lo avete mai vissuto sulla vostra pelle? Io sì per il colore della mia pelle. So io quanto ho sofferto e quanto ho affrontato la situazione. Ad oggi sono molto più forte e vi devo anche ringraziare perché mi ha fortificato. Per via di un reality vedo i commenti sul bullismo ed è veramente esagerato. Anche perché voi volete difendere la vostra prediletta, ma lei non è che si sta comportando così bene. Qualcosa non vi è chiaro. Voi che usate questi termini dovete sapere che chi sta in quel reality guadagna, quindi ha soldi, il loro scopo è quello di vincere e portarsi il montepremi a casa loro. Altrimenti non è che sarebbero andati gratis. Seconda cosa è che vogliono avere nuovamente visibilità, chi in passato l’ha già avuta e chi è nuovo”.