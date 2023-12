GF, Garibaldi non accetta di essere definito burattinaio: "Si è spaccato la ...

Serata della Vigilia particolarmente movimentata nella Casa del GF. Marco Maddaloni ha definito “burattinaio” Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese non ha accettato la cosa e si è “spaccato la mano“. A quanto pare, ha preso a pugni qualcosa.

GF: Garibaldi non accetta di essere definito burattinaio

Come al solito, al GF gli avvenimenti più interessanti accadono di notte. Quest’anno non c’è la diretta notturna, per cui i telespettatori devono accontentarsi dei racconti dei concorrenti. Durante la sera della Vigilia di Natale, Marco Maddaloni ha definito “burattinaio” Giuseppe Garibaldi. Lo sportivo ne ha parlato con Beatrice Luzzi che, a quanto pare, ha riferito tutto al bidello calabrese. Quest’ultimo è andato su tutte le furie.

GF: scoppia la lite tra Garibaldi e Maddaloni

“Non sbaglio mai, ho troppo intuito. E’ troppo giocatore… E’ un bravo ragazzo, una brava persona, però quando ti dissi quella cosa (del burattinaio, ndr), il vero giocatore è lui“, ha esclamato Maddaloni parlando con Beatrice. La Luzzi ha replicato: “E’ lui con Anita“. A questo punto, Marco ha aggiunto:

“Bravissima, è lui con Anita e muovono i fili anche con Letizia e Paolo qualche volta. E’ tutta una catena…”.

Quando Beatrice ha riferito a Garibaldi che il vero “burattinaio” è lui è scoppiato il caos.

Maddaloni ha negato al bidello di essere stato lui a dire a Bea che Peppe ata è il burattinaio. Judoka, verba volant, video manent#grandefratellopic.twitter.com/0iIxQ7vQtB — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 25, 2023

GF: Garibaldi si è spaccato una mano

Stando a quanto si coglie dai discorsi dei concorrenti del GF, Giuseppe ha avuto un duro confronto con Maddaloni. Infuriato come non mai, Garibaldi ha preso a pugni qualcosa, immaginiamo il muro, e “si è spaccato una mano“.