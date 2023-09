GF, Giuseppe Garibaldi lo avevamo già visto in un altro programma: il gieffino non è nuovo al mondo dello spettacolo.

Lunedì 11 settembre ha debuttato il Grande Fratello 2023. Tra i concorrenti presentati da Alfonso Signorini ce n’è stato uno che ha attirato grande curiosità, soprattutto per il nome: Giuseppe Garibaldi. I fan più attenti hanno notato che è un volto già noto: in quale altro programma lo abbiamo visto?

Giuseppe Garibaldi, strano ma vero, è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Lo staff di Alfonso Signorini ha scovato il concorrente in Calabria, dove è nato ed è stato battezzato con questo nome assai particolare. Di professione collaboratore scolastico, non è un volto del tutto nuovo per gli amanti della tv. In quale programma lo abbiamo già visto?

Giuseppe Garibaldi su Italia 1

Garibaldi ha partecipato ad una sketch comedy andata in onda lo scorso anno su Italia1. Stiamo parlando di Tipi da crociera, con protagonisti Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello. E’ bene sottolineare che Giuseppe ha fatto una piccola apparizione, durata una manciata di secondi.

Grande Fratello 2023: Garibaldi ha subito attirato l’attenzione

Subito dopo la sua presentazione, Garibaldi è diventato una specie di star dei social. Il concorrente del Grande Fratello, almeno per il momento, ha attirato l’attenzione solo per il suo nome. Vedremo se, nelle prossime settimane, riuscirà ad imporsi anche per altro.