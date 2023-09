Il Grande Fratello 2023 ha debuttato con la prima puntata e Alfonso Signorini ha svelato una delle grandi novità della nuova edizione. Non ci sarà più la diretta h24, ma ad un certo punto della notte verrà interrotta per essere ripresa al mattino.

Grande Fratello, niente diretta h24: la decisione di Mediaset

Lunedì 11 settembre ha debuttato il Grande Fratello 2023. Questa sarà un’edizione completamente diversa rispetto al passato, visto che Pier Silvio Berlusconi in persona ha inserito nuove e ferree regole. Una di queste è stata annunciata da Alfonso Signorini nel corso della prima diretta: non ci sarà più la diretta h24.

L’annuncio di Alfonso Signorini

Sul finire della prima puntata del Grande Fratello, Signorini ha dichiarato:

“Potete seguire i daytime su Canale 5, le strisce su La5 e la diretta sul canale 55 Mediaset Extra. Vi voglio informare che il live però nella notte si ferma alla 3, per poi riprendere alle 9 del mattino. Questo per ragione produttive. Almeno per adesso questi sono gli orari, poi vedremo più avanti”.

Perché il Grande Fratello non ha più la diretta h24?

Come accaduto con il Grande Fratello 15 e 16 condotto da Barbara D’Urso, anche l’edizione 2023 di Signorini non avrà la diretta h24. I telespettatori potranno seguire i gieffini sul canale 55 del digitale terrestre dalle 9 del mattino alle 3 di notte. Signorini ha motivato la decisione con “ragioni produttive“, ma sembra che sotto ci sia altro. Qualcuno sostiene che questa scelta sia stata presa per evitare scivoloni, squalifiche e polemiche. E’ di notte, infatti, che la maggior parte dei concorrenti, sentendosi più liberi, commettono gaffe più o meno clamorose.