Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare. Stasera su Canale 5 conosceremo i nuovi concorrenti. Oltre a loro troveremo una nuova casa e nuovi opinionisti.

Grande Fratello: le novità

A condurre il programma sarà come sempre Alfonso Signorini, affiancato quest’anno da nuovi volti.

Opinionista del programma sarà infatti la giornalista Cesara Buonamici. Un volto ben noto a coloro che guardano il Tg5 e che promette di essere una vera e propria ventata di aria fresca.

Un’altra grande novità è il restyling completo della casa. Le prime immagini mostrano dunque interni sobri e colori semplici. Come sempre a dominare sono il rosso e il blu caratteristici dell’occhio, simbolo del programma.

Grande Fratello: le prime polemiche

Nella puntata di ieri di Verissimo, Alfonso Signorini ha chiesto scusa per gli episodi negativi della scorsa edizione. Per evitare che simili incidenti si ripetano, quest’anno Piersilvio Berlusconi gli ha chiesto di cambiare rotta, spingendo per un Grande Fratello meno volgare, senza influencer e il più normale possibile.

Al mea culpa hanno fatto subito eco i primi commenti da parte degli spettatori e le prime polemiche. In molti si sono domandati come mai, visti tutti i cambiamenti, non si sia pensato di cambiare anche il conduttore. Altri ancora temono che tutte queste limitazioni portino a un’edizione noiosa creando di conseguenza un crollo dello share.