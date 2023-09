Grande Fratello 2023: le nuove regole

Il Grande Fratello 2023 sta scaldando i motori: torna in televisione lunedì 11 settembre. Ormai è tutto pronto e anche le nuove regole sono state studiate fin nei minimi dettagli.

Lunedì 11 settembre torna su Canale 5 il Grande Fratello 2023. Al timone del reality troviamo ancora una volta Alfonso Signorini, mentre al suo fianco sono state annunciate Cesara Bonamici come opinionista e Rebecca Staffelli come opinionista social. Pier Silvio Berlusconi è stato molto chiaro: tutti, conduttore, concorrenti, opinionisti e pubblico, dovranno rispettare le nuove regole.

I concorrenti, 50% Nip e 50% Vip, sono stati scelti seguendo direttive specifiche, cercando di creare un “cortocircuito tra queste due sfere che già promette bene”. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, Signorini ha svelato qualche dettaglio:

“Dopo 23 anni, la sfida più ambiziosa è proprio quella di trovare concorrenti che non siano già avvezzi alle dinamiche dei reality, che non abbiano già in mente comportamenti studiati avendo visto le precedenti edizioni. Per questo metà del cast sarà composto da perfetti sconosciuti. (…) Tra di loro quasi nessuno pensa di potere avere in futuro una carriera televisiva: amano tutti quello che già fanno e non intendono rinunciarvi. Hanno accettato di partecipare al programma per poter raccontare il loro vissuto, traguardi e sconfitte compresi”.