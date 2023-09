Rebecca Staffelli confermata al Grande Fratello: batosta per Giulia Salemi

Rebecca Staffelli è ufficialmente la nuova opinionista social del Grande Fratello 2023. La figlia del noto inviato di Striscia la Notizia ha rubato il posto a Giulia Salemi.

Rebecca Staffelli confermata al Grande Fratello

Ad una manciata di giorni dall’inizio del Grande Fratello 2023, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha ufficializzato la presenza di Rebecca Staffelli accanto ad Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. La figlia dell’inviato attapirato di Striscia la Notizia prende il posto di Giulia Salemi e assume l’incarico di opinionista social. Il suo compito è “leggere i commenti dei telespettatori”, ha chiarito la rivista.

Rebecca al GF: una batosta per Giulia Salemi

Il Grande Fratello 2023 debutterà lunedì 11 settembre su Canale 5. La squadra in studio sarà formata da Signorini, Cesara come opinionista e Rebecca nei panni di esperta dei social. Secondo Pier Silvio Berlusconi questa formazione dovrebbe garantire un’edizione tranquilla, priva di scivoloni di stile. La cacciata di Giulia Salemi, visto che al suo posto ci sarà un’altra influencer, non è piaciuta ai fan della simpatica italo-persiana. Senz’altro, per la fidanzata di Pier Paolo Pretelli sarà stata una brutta batosta.

Grande Fratello 2023: i concorrenti confermati

Per il momento, i concorrenti confermati del Grande Fratello 2023 sono sei, tre Nip e altrettanti Vip. L’11 settembre varcheranno la porta: Alex Schwazer, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan e Letizia Petris. Non ancora ufficializzati, invece, abbiamo: Giampiero Mughini, Fiordaliso, Ciro Petrone, Samira Lui e Massimiliano Varrese.