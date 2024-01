GF, Marco Maddaloni stupisce Rosy Chin: la chef cinese ci ha provato con lui? Il judoka non ha dubbi.

Marco Maddaloni ha stupito Rosy Chin confessandole quello che ha pensato di lei nei primi giorni di soggiorno al GF. Il judoka ha ammesso di aver pensato che la chef cinese ci stesse provando con lui.

GF: Maddaloni crede che Rosy Chin ci abbia provato con lui

Entrato al GF da settimane, Marco Maddaloni ha voluto confessare a Rosy Chin il suo pensiero. In un primo momento, il judoka ha pensato che la chef cinese lo stesse tampinando. A dargli l’assist per vuotare il sacco è stata la cuoca stessa, affermando: “Quando sei entrato mi hai dato una ventata di ossigeno che non ha idea“.

La confessione di Marco Maddaloni

Marco ne ha approfittato e, con la simpatia che da sempre lo contraddistingue, ha replicato:

“Tu me la stavi togliendo all’inizio. No scherzo. Però all’inizio non avevo capito che fossi sposata e avessi dei figli. Pensavo ‘ma questa che vuole? mi vuole rompere le scatole?'”.

Non conoscendo la situazione familiare di Rosy Chin, Maddaloni ha pensato che lei ci stesse provando con lui.

GF: la reazione di Rosy Chin alle parole di Maddaloni

Rosy Chin, sorpresa dalla confessione di Marco, ha risposto:

“Ma secondo te? Ma va”.

Il video della confessione di Maddaloni ha fatto il giro dei social. Parecchi fan sostengono che il pensiero del judoka non sia affatto sbagliato, mentre altri difendono la bella amicizia che è nata tra loro.