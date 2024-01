GF, Rosy Chin si nasconde nell'armadio e parla in codice: è polemica

Ancora un comportamento scorretto da parte di Rosy Chin al GF. La cuoca cinese si è nascosta nell’armadio e ha iniziato a parlare in codice con Giuseppe Garibaldi e Marco Maddaloni. Ad un certo punto, il judoka, resosi conto della situazione, si è visto costretto ad abbandonare la discussione.

GF: Rosy Chin si nasconde nell’armadio e parla in codice

Tra i fan del GF è scoppiata un’altra polemica degna di nota. Protagonista è Rosy Chin che, nelle ultime ore, si è nascosta nell’armadio per parlare in codice con Giuseppe Garibaldi e Marco Maddaloni. Il video del momento è diventato virale in un lampo, ma si riescono a cogliere soltanto poche frasi.

GF: che cosa ha detto Rosy Chin a Garibaldi e Maddaloni?

Dal filmato si vede Rosy Chin nascosta nell’armadio, mentre Garibaldi e Maddaloni sono seduti sul letto davanti a lei. La cuoca cinese non si vede, né tantomeno si sente la sua voce. I fan, quindi, hanno potuto captare solo le frasi dette a mezza bocca da Marco e Giuseppe. Ad un certo punto, il judoka ha dichiarato: “E’ un discorso che non è carino, via“.

GF: Maddaloni si tira fuori dalla discussione

Dopo aver fatto notare a Rosy Chin che stava facendo un discorso poco carino, Maddaloni ha abbandonato la discussione. Garibaldi, invece, è rimasto ancora un po’ ad ascoltare la cuoca. Cosa si sono detti? Forse lo scopriremo nella prossima puntata del GF.