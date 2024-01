GF, Garibaldi e Rosy Chin parlano in codice e coprono i microfoni: cosa si so...

Dopo il ritorno di Beatrice Luzzi al GF, gli occhi del telespettatori sono tornati ad essere attenti. Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin sono stati pizzicati a parlare in codice, mentre coprono i microfoni e cercano di non farsi capire. Cosa si stavano dicendo?

GF: Garibaldi e Rosy Chin parlano in codice e coprono i microfoni

Com’era prevedibile, il rientro di Beatrice Luzzi al GF ha creato diversi malumori in Casa. Nelle ultime ore, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin sono stati pizzicati a parlare in codice. I due hanno coperto i microfoni, ma i fan sono riusciti comunque a captare alcune frasi. Cosa si sono detti?

GF: cosa si sono detti Garibaldi e Rosy Chin?

Dal video diventato virale sui social, si colgono solo alcune frasi. Garibaldi e Rosy Chin stanno chiaramente parlando di qualche dinamica interna al GF. Molto probabilmente, del rientro di Beatrice Luzzi. cosa che ai suoi acerrimi nemici non è affatto piaciuta. “Se non sbagli non capisci cosa sbagli, giusto così“, ha dichiarato Giuseppe. Secondo i fan si riferisce alla Regina di Cuori.

I fan del GF contro Garibaldi e Rosy Chin

I fan, neanche a dirlo, non hanno apprezzato l’ennesimo scivolone di Garibaldi e Rosy Chin. Tra i tanti commenti che fioccano su Twitter si legge: “Questi due che parlano a bassa voce con le mani davanti la bocca per non farsi riprendere e sentire, poi continuano a parlare in codice, questi odiano Bea… non la volevano in casa: che schifo“.