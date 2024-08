Continua il chiacchiericcio su Checco Zalone e Virginia Raffaele. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, i due comici sono stati avvistati entrare e uscire dalla stessa casa a Roma.

Checco Zalone e Virginia Raffaele, stessa casa a Roma

Qualche tempo fa, Dillinger News, il sito di Fabrizio Corona, ha lanciato un gossip bomba su Checco Zalone e Virginia Raffaele. A detta dell’ex re dei paparazzi, i due sono una coppia. La smentita di lei è stata rapida, con la classica frase: “Siamo solo amici“. Adesso, a sostenere la tesi di Corona è Dagospia, che parla di un avvistamento più che sospetto.

Checco e Virginia avvistati in uno stabile di Rione Monti

Sul portale di Roberto D’Agostino si legge:

“Come mai Virginia Raffaele e Checco Zalone hanno preso l’abitudine da un po’ di tempo di entrare e uscire da un portone romano del Rione Monti?”.

Al momento, i due comici e attori non hanno replicato al gossip, ma è chiaro che “gatta ci cova“. D’altronde, il matrimonio di Checco con Mariangela Eboli è finito proprio recentemente.

Checco Zalone: la rottura con Mariangela Eboli

Checco Zalone e Mariangela Eboli sono stati insieme per 19 anni e hanno messo al mondo due figlie. Si sono conosciuti ai tempi in cui entrambi facevano pianobar, lui al piano e lei voce. Hanno vissuto insieme il successo, ma a quanto pare la loro relazione ha iniziato a scricchiolare qualche anno fa. Dillinger ha fatto sapere: “È una cosa in essere già da qualche anno. La causa scatenante non è la nuova compagna (Virginia Raffaele, ndr). Si erano già lasciati, a meno che la cosa non vada avanti da più tempo rispetto a quanto si possa pensare“.