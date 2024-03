Secondo Fabrizio Corona sembrerebbe essersi formata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo formata dal noto comico pugliese, Checco Zalone, con l’imitatrice romana, Virginia Raffaele.

Checco Zalone e Virginia Raffaele: una nuova coppia?

Fabrizio Corona ha svelato, su Dillingernews, che l’attore comico avrebbe, al momento sono solo supposizioni, detto addio alla sua compagna, Mariangela Eboli, per iniziare una nuova love story con Virginia Raffaele. Il re dei paparazzi lo avrebbe scoperto attraverso l’acquisto di due case da parte dell’attore comico: una a Bari e un’altra a Roma.

La dichiarazione di Fabrizio Corona sul gossip di Checco Zalone

«Sappiamo con certezza che Zalone è residente in Puglia, per l’esattezza a Bari e che ha due figlie con quella che ad oggi possiamo chiamare ex compagna, perché non si è mai voluto sposare. Sembra che lo showman abbia comprato un’altra casa a Bari nello stesso palazzo in cui abita la sua famiglia, proprio per poter mantenere la sua privacy e un certo distacco, senza stare lontano dal suo grande amore, ovvero le sue bambine».

Fabrizio Corona ha aggiunto:

«L’altra novità è che Checco Zalone ha comprato una casa a Roma perché il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele. È un amore che hanno tentato di tenere nascosto, ma sappiamo che, ogni qualvolta lui venga a Roma, e questo accade molto spesso, si vedono e consumano il loro sentimento sempre più vivace».

Nessuna conferma dopo il gossip lanciato da Fabrizio Corona su Checco Zalone e Virginia Raffaele

La notizia, apparsa online in queste ore, è fresca. Nessuno dei diretti interessati ha confermato né smentito nulla. Staremo a vedere se verranno rilasciate dichiarazioni in merito, perché al momento si tratta di indiscrezioni senza reali prove, altrimenti bisognerà attendere per scoprire se davvero è nata la coppia o se si tratta di una bufala.