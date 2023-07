Luca Pasquale Medici, in arte Checco Zalone, è stato derubato, ma non ha perso la sua solita verve. “Mi hanno tolto pure le mutande”, ha scherzato il poliedrico artista pugliese. “Cado dalle nubi”, avranno pensato i fans, facendo il verso a uno dei suoi più celebri film.

Checco Zalone: “Mi hanno rubato pure le mutande”

L’attore e regista comico, showman e musicista, nato a Capurso, ormai associato a Polignano a Mare, cittadina nativa di Domenico Modugno, ha esorcizzato l’amarezza per l’auto trafugata con l’autoironia che lo contraddistingue. Luca Medici ha indossato i panni del suo fortunato personaggio Checco Zalone e dal palco di Piazzola sul Brenta ha raccontato l’increscioso episodio, ringraziando a modo suo per l’accoglienza ricevuta.

“Mi hanno svaligiato l’auto rubandomi pure le mutande”, ha scherzato davanti al pubblico che in questi giorni sta seguendo il suo spettacolo “Amore + IVA”, che ha fatto tappa in Veneto. Il furto è avvenuto a Padova, ma il racconto dell’attore comico pugliese è apparso come una gag divertente e tragicomica; è sembrata la scena di uno dei suoi film più dissacranti, tanto che ha dovuto precisare che non si è trattato di uno scherzo.

L’ironia di Checco Zalone: Grazie per l’accoglienza

“Volevo ringraziare per l’accoglienza” – ha esordito con lo sguardo già promettente di chi sta per sparare una delle sue battute più esilaranti. “Ieri – ha proseguito Checco – per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando”.