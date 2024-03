Corona e Blasi: “patto di ferro” per battere Totti in tribunale

Fabrizio Corona e Ilary Blasi: "patto di ferro" per battere Totti in tribunale

Secondo alcune indiscrezioni, Fabrizio Corona e Ilary Blasi avrebbero un “patto di ferro” per battere Francesco Totti in tribunale. L’ex re dei paparazzi ha confermato il chiacchiericcio.

“Mi ha chiamato, ci siamo sentiti e andremo a prendere un caffè insieme prossimamente. […] Se mi chiamerà durante il processo allora vincerà, è il suo unico modo per farcela!“, ha dichiarato Fabrizio Corona parlando di Ilary Blasi. Nelle ultime ore, è spuntato un altro dettaglio: pare che l’ex re dei paparazzi e la conduttrice abbiano stretto un “patto di ferro” per battere Francesco Totti in tribunale.

L’indiscrezione su Fabrizio Corona e Ilary Blasi

A parlare del “patto di ferro” tra Corona e la Blasi è il settimanale NuovoTv. Si legge:

“Clamoroso! Dal rancore al patto di ferro. Fabrizio tende la mano alla Blasi, sua storica nemica: ‘Il marito la tradiva e io ho le prove. Ilary ti aiuto io a vincere la causa in tribunale contro tuo marito”.

Sembra che Fabrizio abbia delle prove utili a dimostrare i tradimenti di Francesco.

Corona: da nemico di Ilary a suo alleato

In attesa di sapere se Ilary e Fabrizio hanno davvero stretto un “patto di ferro”, è curioso notare come i due, da acerrimi nemici, siano diventati amici, o quasi. Corona ha perfino difeso la Blasi dagli attacchi di Selvaggia Lucarelli al libro Unica.