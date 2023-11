Home > Video > Fabrizio corona dice la sua su Ilary e Totti Fabrizio corona dice la sua su Ilary e Totti

"Ilary Blasi ha sempre auto le corna, in oltre 20 anni di relazione con Totti i tradimenti ci sono sempre stai" Fabrizio Corona, con un video sul suo profilo instagram @fabriziocoronareal, dice la sua sul rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In modo molto tagliente, Corona afferma che "bisogna ricordare che Totti ha una visione patriarcale della relazione" non le manda certo a dire con questo video. Le cose che dice saranno per bisogno di visibilità?