30 anni Nuovi Orizzonti, Amirante: emozione, pronti alla Festa

Roma, 9 mag. (askanews) – “Sono felice di poter essere con tutti voi a festeggiare questa grande Festa di Pentecoste che ci aspetta il 18-19 maggio a Veroli, in provncia di Frosinone. Siamo davvero emozionati e non vediamo l’ora di festeggiare insieme i trent’anni di Nuovi Orizzonti. Mentre fervono i preparativi qui nella Cittadella Cielo di Frosinone, vi ricordo che, per chi non avesse ancora provveduto all’iscrizione può farlo andando sul mio sito, o sul sito di Nuovi Orizzonti”.

Così Chiara Amirante, fondatrice di comunità Nuovi Orizzonti, lancia la due giorni di festeggiamenti a Veroli per il trentennale della comunità.