Ci siamo quasi, ancora qualche mese e andrà in scena la 77esima edizione del Festival di Sanremo: dal 16 al 20 febbraio 2027 Stefano De Martino salirà sul palco dell’Ariston per condurre, per la prima volta nella sua carriera, la seguitissima e attesissima kermesse musicale. Ma, chi vincerà? In attesa di scoprire il cast dei Big ufficiale, sono già uscite le prime quote.

Sanremo 2027, cresce l’attesa per il cast ufficiale dei Big

Dal 16 al 20 febbraio 2027 andrà in scena la 77esima edizione del Festival di Sanremo. Per la prima volta nella sua carriera, Stefano De Martino condurrà la manifestazione musicale che vedrà in gara 24 Big. Ancora non c’è l’ufficialità del cast, bisognerà attendere ancora più di un mesetto, ma già da mesi è partito il toto-nomi, con indiscrezioni sui possibili cantanti in gara.

Da Geolier a Marco Mengoni, passando per Elisa e Angelina Mango, in questi mesi sono stati fatti davvero tanti nomi ma, chi ci sarà davvero? Al momento non si sa ma ecco quali sono le quote sul vincitore.

Sanremo 2027, chi sarà il vincitore? Le prime quote ufficiali

Tra poco più di tre mesi 24 Big saliranno sul palco dell’Ariston per la 77esima edizione del Festival di Sanremo.

Sisal ha già svelato le prime quote sul possibile vincitore. Prima di vederle insieme ricordiamo che il cast non è ancora stato comunicato, quindi non è detto che i cantanti citati a breve saranno poi effettivamente in gara a Sanremo 2027. Ecco le quote Sisal a oggi (i primi 10):

Geolier – quota 3.50 Marco Mengoni – quota 6.00 Ultimo – quota 6.00 Tananai – quota 7.50 Elisa – quota 7.50 Tiziano Ferro – quota 9.00 Blanco – quota 9.00 Samurai Jay – quota 9.00 Ghali – quota 9.00 Madame – quota 12.00

Se fosse in gara, quindi al momento sarebbe Geolier il favorito per la vittoria finale, seguito da Marco Mengoni e Ultimo. Oltre ai dieci artisti sopra citati, a quota 12 troviamo Tiziano Ferro, Angelina Mango, Ghali, Samurai Jay e Blanco. Ripetiamo, non è detto che gli artisti citati siano poi effettivamente in gara.