Angelina mango ha un nuovo fidanzato: chi è l'attore del momento

Angelina mango ha un nuovo fidanzato: chi è l'attore del momento

Angelina Mango è una delle giovani cantanti più amate del panorama della musica italiana. Figlia dell’indimenticato Pino Mango e di Laura Valente, per anni è stata legata sentimentalmente al chitarrista Antonio Cirigliano. Ora però ecco che spunta un nuovo gossip: Angelina ha un nuovo fidanzato?

Angelina Mango ha un nuovo fidanzato?

Dopo il periodo di pausa Angelina Mango è tornata a cantare e ad emozionare il pubblico.

La figlia dell’indimenticato Pino Mango e di Laura Valente è molto amata dal pubblico e a oggi è senza dubbio una delle giovani cantanti più apprezzate nel nostro Paese. Diversi mesi fa è finita la lunga relazione sentimentale con il chitarrista Antonio Cirigliano, con il quale Angelina ha anche convissuto. Una storia importante, durata circa 3 anni.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato una nuova indiscrezione: Angelina starebbe frequentando un giovane attore. Di chi stiamo parlando? Di Matteo Oscar Giuggioli, protagonista della serie “Hanno ucciso l’uomo ragno“, serie basata sulla storia della band degli 883. La segnalazione ricevuta e condivisa dalla Marzano parla appunto di una frequentazione, coi due che sarebbero stati avvistati più volte insieme.

Al momento però non c’è alcuna conferma in merito, Angelina tra l’altro è sempre stata molto riservata rispetto alla sua vita privata.

Angelina Mango e Matteo Oscar Giuggioli stanno insieme?

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato l’indiscrezione che vede Angelina Mango e Matteo Oscar Giuggioli insieme. Si tratta al momento solo di gossip, niente è confermato. Giuggioli è noto nel ruolo di Mauro Repetto nella serie dedicata agli 883. Classe 2000, lo abbiamo visto recitare anche in “Gli sdraiati”, “Il filo invisibile”, “Succede”, “Sotto il cielo di Riccione”, “A un passo dal cielo” e “Buongiorno mamma”. Ricordiamo che invece lo scorso aprile Angelina Mango era stata accostata al fotografo originario di Teramo Antonio Agostinelli, ma anche in quel caso non era arrivata alcuna conferma.