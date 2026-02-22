Il ritorno live di Angelina Mango e la dedica inaspettata: “Mi ha salvato la vita”

Angelina Mango torna live e commuove con una dedica speciale: "Mi ha salvato ...

Angelina Mango ritorna sui palchi italiani tra emozioni e musica, condividendo con il pubblico la sua rinascita e un toccante ringraziamento.

Dopo un periodo di pausa per ritrovare equilibrio e benessere, Angelina Mango torna finalmente davanti al suo pubblico. Tra emozioni intense, nuove versioni dei suoi brani più amati e i pezzi personali del disco Caramé, la cantante condivide con il pubblico non solo la sua musica, ma anche la sua storia di resilienza e gratitudine.

Ritorno emozionante per Angelina Mango dopo una lunga pausa

Dopo un percorso straordinario segnato dal successo ad Amici, dalla vittoria nella categoria canto, dal trionfo al Festival di Sanremo e dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest, Angelina Mango ha deciso di prendersi una pausa nell’autunno del 2024. Le due tournée, le interviste e i live televisivi avevano accumulato pressione e stanchezza, e la cantante ha ammesso di aver bisogno di concentrarsi su se stessa: “Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è il non sentirsi liberi”.

Nell’ottobre del 2025 è arrivato a sorpresa Caramé, un album più intimo e personale rispetto ai precedenti lavori, segnando un passo importante verso il ritorno. Il vero momento di ripresa è stato ieri, con la data zero del tour nei teatri italiani, praticamente tutto sold out.

Sul palco del PalaUnical Teatro di Mantova, Angelina ha scelto un look semplice in jeans e felpa, sorprendente nella sua autenticità, e ha reinterpretato la sua hit La Noia in una versione più raccolta. Durante la serata, la cantante ha presentato anche brani come Fila Indiana, Mani Vuote, Che T’O Dico A Fa’, Gioielli di Famiglia e pezzi del nuovo disco, tra cui Velo Sugli Occhi, Igloo, Bomba a Mano, Pacco Fragile, ioeio e La Vita Va Presa a Morsi.

Angelina ha condiviso con il pubblico anche la sua esperienza più difficile: “Ieri sono salita sul palco, il mio palco… inutile dire quanto io abbia pianto, perché in questi giorni credo di aver prodotto litri di lacrime. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata”. Le parole hanno reso palpabile la sua vulnerabilità e al contempo la gioia di ritornare alla musica con una nuova consapevolezza.

Il ritorno live di Angelina Mango e la dedica inaspettata: “Mi ha salvato la vita”

Oltre a presentare i nuovi brani, Angelina ha voluto ringraziare i fan per il supporto incondizionato durante il periodo di pausa: “Io non so come dirvi quanto io sia grata a voi, per la vostra pazienza, per il vostro amore… mi è arrivato tantissimo e quindi grazie, perché ho sentito tutto”.

La cantante ha dedicato un momento speciale alla sua manager Marta Donà, che l’ha spronata a fermarsi quando ne aveva bisogno: “Vorrei dedicare la prossima canzone a una persona che mi ha davvero salvato la vita… lei mi ha dovuto convincere a fermarmi un anno e mezzo fa. Ha fatto bene, ha fatto proprio bene, grazie Marta”. Igloo, uno dei brani più sentiti dell’album Caramé, è stato così dedicato alla manager, simbolo del sostegno ricevuto e della nuova serenità ritrovata.

Il tour 2026 proseguirà tra Napoli, Roma, Catania, Palermo, Bari, Torino, Bologna, Fermo, Firenze e Milano, confermando il grande entusiasmo del pubblico e l’affetto verso un’artista che ha scelto di mettere al centro la propria salute e la propria libertà interiore.