Dopo un periodo di pausa, la giovanissima cantante è tornata con il suo nuovo album. Ci sarà a Sanremo?

C’è grande attesa per conoscere chi saranno i Big del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Angelina Mango, dopo un periodo di pausa, è tornata con un nuovo album e, i suoi tanti, fan sperano in una sua presenza sul palco dell’Ariston. Sarà così?

Il ritorno di Angelina Mango: e Sanremo 2026?

La figlia dell’indimenticabile Pino Mango e di Laura Valente, Angelina, si è presa un periodo di pausa per motivi personali. Ora la giovanissima cantante è tornata con una nuovo album, dal titolo “Caramé“, per la gioia dei suoi tanti fan i quali, visto il suo ritorno, sperano che Angelina possa nuovamente salire sul palco dell’Ariston, come due anni fa, quando vinse con il brano “La Noia“. Il nome di Angelina Mango nei Big è circolato parecchio nelle ultime settimane ma per i fan sono in arrivi brutte notizie.

Sanremo 2026, l’annuncio di Angelina Mango: brutte notizie per i fan

I fan ci hanno sperato di rivedere Angelina Mango sul palco dell’Ariston ma, la 24enne, invece non sarà nei Big di Sanremo 2026. A spegnere le speranze dei fan il giornalista Giuseppe Candela che sul portale del Settimanale Chi ha scritto: “tutti convinti del suo ritorno all’Ariston e in Tv, dopo un periodo difficile e dopo la pubblicazione a sorpresa dell’album ‘Caramé’… così non sarà… Angelina Mango non ha presentato alcun brano per partecipare al Festival diretto da Carlo Conti.” Quindi, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, Angelina Mango non ci sarà a Sanremo 2026, potrebbe invece esserci la coppia inedita formata da Marco Masini e da Fedez, dopo il duetto dell’anno scorso nella serata delle cover. Staremo a vedere.