Mancano ancora diversi mesi ma già si parla con insistenza del prossimo festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Vediamo insieme il nuovo regolamento e i possibili big in gara.

Sanremo 2026, il nuovo regolamento: tutte le novità

Dal 24 al 48 febbraio 2026 andrà in scena la 76esima edizione del festival di Sanremo, con Carlo Conti alla conduzione.

Ci sono diverse novità rispetto alla passata edizione, vinta da Olly. Il nuovo regolamento è stato pubblicato e, possiamo subito notare che scende il numero dei big che passa quindi da 30 a 26. Per le Nuove Proposte invece due artisti provenienti da Aerea Sanremo accederanno direttamente al Teatro Ariston e si aggiungeranno ai due selezionati durante la finale di Sanremo Giovani. Tre le giurie, ovvero Sala Stampa, Tv e Web, Radio, e televoto del pubblico. Per quanto invece riguarda le serate:

Prima serata : si esibiranno tutti e 26 i big in gara e saranno votati solamente dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web;

Seconda serata : si esibiranno 13 big votati da Radio e pubblico da casa. Si esibiranno anche i 4 artisti delle Nuove Proposte, suddivisi in due coppie che si sfideranno. A votare tutte e tre le giurie.

Terza serata: si esibiranno gli altri 13 big sempre con voto da Radio e pubblico da casa, e si sfideranno i due artisti vincitori della rispettiva sfida delle Nuove Proposte e verrò decretato il vincitore;

Quarta serata : è la serata cover, gli artisti si esibiranno con un ospite oppure potranno anche duettare tra loro. La canzone non deve superare i 3 minuti e 30 secondi. A votare tutte tre le giurie;

Quinta serata: al finale. Si esibiranno tutti e 26 i big votati da tutte e tre le giurie. Il risultato si sommerà con quelle delle altre serate, esclusa la serata cover, poi ci sarà una nuova votazione per i primi 5 classificati fino a decretare il vincitore della 76esima edizione del festival.

Sanremo 2026: chi saranno i 26 big in gara?

Come abbiamo appena visto, è stato pubblicato il nuovo regolamento per la prossima edizione del festival di Sanremo, in programma dal 24 l 28 febbraio 2026. Ma, chi saranno i 26 big in gara? Il toto nomi è già partito, si parla del ritorno di Blanco, vincitore insieme a Mahmood qualche anno fa con “Brividi”, e di Angelina Mango e Sangiovanni che, dopo un periodo di stop, sono pronti a tornare sul palco. Gli altri nomi papabili sono Tommaso Paradiso, Diodato, Ermal Meta, Fulminacci, Alfa, Enrico Nigiotti, Benji & Fede e, direttamente da Amici, Luk3 e Trigno. Anche Emma, Arisa, Malika Ayane, Chiara Galiazzo, Serena Brancale e California potrebbero salire sul palco dell’Ariston. Una delle ipotesi invece più suggestive è quella di vedere per la prima volta tra i Big Tiziano Ferro, magari in coppia con Madame.