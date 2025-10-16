A sorpresa, Angelina Mango torna sulle scene con Caramé, il suo nuovo album disponibile oggi su tutte le piattaforme digitali. Un progetto che racchiude emozioni, riflessioni e momenti di vita vissuta, trasformati in un diario sonoro intimo e autentico.

Caramé: il ritorno a sorpresa di Angelina Mango

Angelina Mango sorprende tutti con il suo nuovo album Caramé, pubblicato oggi su tutte le piattaforme digitali.

Dopo una lunga pausa dovuta a motivi di salute e a un periodo di forte pressione artistica, la cantautrice torna con un progetto interamente scritto e prodotto da lei, con il supporto di Giovanni Pallotti, del fratello Filippo e di alcuni amici e collaboratori fidati.

L’album raccoglie 16 brani che raccontano l’ultimo anno della sua vita, trasformando esperienze personali, affetti e riflessioni in un diario musicale intimo e allo stesso tempo universale.

Angelina Mango: un diario musicale tra emozioni e collaborazioni

Il viaggio dell’album inizia con Caramé, traccia introduttiva che apre la porta alla sincerità del racconto, e prosegue con 7up, dove Angelina rivendica il diritto a essere autentica. In Le scarpe slacciate la malinconia di una storia finita si alleggerisce con un ritmo uptempo quasi country, mentre Pacco fragile esplora la vulnerabilità e il desiderio di mostrarsi imperfetti. Ioeio, con Madame e la produzione di Mr. Monkey, nasce da una sessione ininterrotta in studio e diventa un dialogo interiore intenso. La vita va presa a morsi celebra il legame con il fratello Filippo, mentre Come un bambino è una dedica ai genitori. Mylove racconta l’amore tra amici, Nina canta rappresenta un esperimento creativo, e Velo sugli occhi diventa il manifesto del disco, un invito ad abbracciare imperfezioni e autenticità. Ci siamo persi la fine saluta un amore perduto, Tutto all’aria affronta le sfide della crescita, e Bomba a mano mette a nudo fragilità ed emozioni. Aiaiai, nata con Calcutta e Dardust, rivela l’essenza più intima dell’artista, Igloo celebra l’unione familiare e il ritorno, mentre l’album si chiude con Cosicosicosicosì, dedica speciale della migliore amica Elena (Henna), a suggello di un percorso personale, sincero e corale.