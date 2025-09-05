Dopo un anno lontana dai riflettori, Angelina Mango torna a far parlare di sé con un’esibizione a sorpresa insieme a Olly. Il palco a Milano si riaccende di energia, e i fan non hanno potuto trattenere l’entusiasmo.

Angelina Mango: pausa forzata e nuova energia

Angelina Mango ha interrotto la sua attività live nell’autunno 2024 a causa di una rinofaringite acuta.

Dopo aver annullato alcune date in ottobre, ha deciso di sospendere l’intero tour italiano ed europeo per concentrarsi sulla sua salute. In un messaggio condiviso sui social, aveva spiegato:

“Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi“.

Questa decisione aveva colto di sorpresa i fan, che avevano seguito con entusiasmo il suo percorso, dalla vittoria a Sanremo 2024 alla partecipazione all’Eurovision. Nonostante l’assenza dai palchi, l’artista ha continuato a ricevere il sostegno dei suoi sostenitori, che hanno atteso con speranza il suo ritorno.

Il ritorno inatteso di Angelina Mango: energia e emozione sul palco con Olly

Quasi un anno dopo la sospensione dei suoi tour in Italia e in Europa, Angelina Mango è tornata a sorpresa sul palco il 4 settembre, durante la seconda serata della Grande Festa di Olly all’Ippodromo Snai di Milano. I due artisti hanno duettato in Per due come noi, brano che avevano eseguito insieme soltanto una volta, all’Arena di Verona il 3 settembre 2024.

La performance ha conquistato i 34mila spettatori presenti, travolgendoli con un’emozione pura e inattesa. La cantautrice, visibilmente emozionata, ha dimostrato che la sua voce, nonostante la lunga pausa, mantiene tutta la forza e l’intensità che l’avevano resa protagonista a Sanremo 2024 e all’Eurovision.

La serata di Milano ha segnato così non solo un momento di grande sorpresa, ma anche una rinascita personale per l’artista. Il duetto con Olly ha trasformato il palco in un abbraccio collettivo, mentre il pubblico scandiva il suo nome tra applausi e lacrime.

“Mi siete mancati, quanto mi è mancato tutto questo“, ha dichiarato la cantante al termine dell’esibizione.