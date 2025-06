Jovanotti, le dolcissime parole per Angelina Mango dal palco: la commozione d...

Jovanotti, le dolcissime parole per Angelina Mango dal palco: la commozione d...

Durante la tappa bolognese del suo tour, Lorenzo Cherubini ha speso dolci parole per la figlia di Mango.

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, durante la tappa bolognese del suo tour Palajova 2025, ha voluto lanciare un messaggio speciale per Angelina Mango, che si è dovuta fermare per problemi di salute.

Jovanotti, il toccante messaggio per Angelina Mango dal palco

Angelina Mango ha dovuto cancellare i suoi impegni live a causa di alcuni problemi di salute.

Durante la tappa bolognese del tour Palajova 2025, Jovanotti ha voluto fare una dedica alla figlia di Mango e Laura Valente, presente in platea: “c’è un’amica che voglio salutare, di lei ho una grandissima stima. E’ un pò di tempo che si è fermata per ripartire più forte di prima, sebbene fosse già fortissima. E’ qui a vedere il concerto con voi: Angelina Mango. Ciao Angelina, ti voglio bene, sei fantastica, sei una grande artista, ti aspettiamo, torna quando vuoi.”

La commozione di Angelina Mango alla dedica di Jovanotti

Sul palco dell’Unipol Arena di Bologna, Jovanotti ha voluto fare una dedica ad Angelina Mango, presente tra il pubblico per assistere al concerto. La cantante è apparsa visibilmente commossa dalle parole di Jovanotti poi, sui social, ha ringraziato così: “che emozione gigante, il tuo cuore è gigante”.