Dopo il trionfo avvenuto lunedì 14 ottobre alla Casa della Musica di Napoli, Angelina Mango avrebbe dovuto tenere un secondo concerto il martedì successivo. Tuttavia, è giunto l’annuncio di un cambiamento nel programma. La brillante artista, fresca vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo, ha manifestato una grave rinofaringite che l’ha costretta a posticipare il concerto napoletano e quello previsto a Molfetta.

Concerti rinviati

Il concerto di Napoli non è da considerarsi annullato. Infatti, si svolgerà sempre alla Casa della Musica, ma il 18 novembre prossimo, e i biglietti già acquistati rimarranno validi. Questo è il messaggio ufficiale: «Si comunica che, a causa di una rinofaringite acuta che ha colpito l’artista, le date del tour di Angelina Mango previste per il 15 ottobre a Napoli e il 16 ottobre a Molfetta sono riprogrammate».

Le parole di Angelina Mango

«Mi dispiace profondamente per questa scelta – ha scritto Mango in una storia su Instagram – ho capito che non è il momento di agire con testardaggine, e seguirò i consigli del mio team. Adesso torno a casa, mi riprendo la voce, e tra quattro giorni torneremo sul palco più motivati che mai. Chiedo scusa e Napoli, grazie davvero, siete stata una meravigliosa manifestazione d’affetto. Vi voglio bene tantissimo, Nina», ha concluso.