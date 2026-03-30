Nel mondo della musica e dello spettacolo, la vita privata degli artisti finisce spesso sotto i riflettori insieme alla carriera. È il caso di Angelina Mango, tornata recentemente a esibirsi dopo un periodo di pausa, al centro dell’attenzione non solo per il suo percorso artistico ma anche per le indiscrezioni legate alla sua sfera sentimentale. In particolare, l’interesse dei media si è concentrato sul nuovo fidanzato: ecco di chi si tratta.

Angelina Mango: ritorno ai live e nuova fase personale



Dopo un periodo complesso e una pausa dalle esibizioni, Angelina Mango è tornata sul palco, segnando una ripresa importante sia sul piano professionale sia su quello personale. Il rientro nei live è stato accompagnato da un approccio più maturo e da una rinnovata energia artistica, elementi che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Sul fronte privato, la relazione con Antonio Cirigliano, suo compagno storico e membro della band, risulta ormai conclusa, seppur senza comunicazioni ufficiali dettagliate. In questo contesto si inseriscono le voci su una nuova frequentazione, che avrebbero contribuito a riportare serenità nella vita della cantante, descritta come più sorridente e centrata rispetto ai mesi precedenti.

“È proprio lui”. Angelina Mango, si moltiplicano i rumors sul nuovo fidanzato

Come riportato da Chi, accanto ad Angelina Mango sarebbe comparso Antonio Agostinelli, professionista nato a Teramo nel 1994, attivo nel mondo della comunicazione digitale. Dopo un percorso di studi in ambito media e comunicazione, arricchito da esperienze internazionali e da un master in marketing e gestione commerciale, ha sviluppato la propria carriera tra produzione televisiva e attività legate ai social media. Nel tempo si è affermato anche come fotografo e collaboratore di realtà creative e di management artistico. Il loro primo incontro sarebbe avvenuto durante la realizzazione del videoclip Velo sugli occhi, momento in cui collaborazione lavorativa e vicinanza quotidiana avrebbero favorito la nascita di un rapporto più personale.

A rafforzare i rumors sono stati alcuni contenuti condivisi sui social, in cui i due appaiono insieme in momenti informali, tra viaggi e attività condivise. Tuttavia, al momento, non esistono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.