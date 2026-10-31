Simona Izzo è stata ospite di Monica Setta nella puntata di “Storie al bivio week end”, in onda oggi, sabato 31 ottobre 2026, alle ore 15.30 su Rai2. La nota attrice ha parlato della malattia autoimmune di cui soffre. Ecco tutti i dettagli.

“Pensavo di morire”: la confessione choc di Simona Izzo

Ospite della puntata di oggi, sabato 31 ottobre 2026, su Rai 2 di “Storie al bivio week end” Simona Izzo che, intervistata da Monica Setta, ha parlato della malattia autoimmune di cui è affetta, ovvero la sindrome di Sjögren. Ecco le sue parole: “È cominciato tutto con una banale dermatite, che però non passava.

In poco tempo avevo problemi agli occhi, astenia e stavo così male che ho pensato di morire. Mi sono detta, ed eravamo in estate: non arrivo a ottobre. Poi, un immunologo bravissimo è riuscito a capire che si trattava della sindrome di Sjögren, malattia autoimmune non mortale, con cui si convive e ci si fa pace.” L’attrice ha deciso di parlarne pubblicamente per poter aiutare coloro che vivono situazioni analoghe alla sua: “lo faccio perché ci sono molte donne in questa situazione.

Molte accusano sintomi difficili da sintetizzare e vengono considerate malate immaginarie, mentre soffrono tantissimo. Ho scelto di metterci la faccia proprio per mandare un messaggio a loro.”

Simona Izzo: “Ho sempre detto tutto”

Simona Izzo è stata come visto ospite di “Storie al bivio week end” da Monica Izzo, dove ha parlato della malattia autoimmune di cui soffre, ovvero la sindrome di Sjögren. Ha deciso di raccontare tutto sia per aiutare chi è nella sua stessa situazione, ma anche per essere coerente: “Ho sempre detto tutto, il lifting le operazioni alle gambe e tutto il resto. È una questione di trasparenza”. Decisivo è stato il supporto del marito Ricky Tognazzi: “Ma anche in questa circostanza ho avuto vicino Ricky. Quando ero depressa non mangiavo e perdevo chili, mio marito faceva di tutto per farmi riprendere. Ha provato a cucinare di tutto, perfino panna e champagne.”