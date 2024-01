Terribile lutto per Simona Izzo: è morta la madre Liliana D’Amico, moglie dello storico doppiatore Renato Izzo. La donna è deceduta nella notte di giovedì 25 gennaio 2024, all’età di 95 anni.

Simona Izzo in lutto: è morta la madre Liliana D’Amico

Simona Izzo e le sorelle Rossella, Fiamma e Giuppy stanno vivendo un terribile lutto: è morta la madre Liliana D’Amico. La donna, moglie dello storico doppiatore Renato Izzo, si è spenta nella notte di giovedì 25 gennaio 2024. A rendere pubblica la triste notizia è stato Ricky Tognazzi.

Il ricordo di Ricky Tognazzi

Tognazzi, marito della Izzo, ha annunciato sui social la morte della suocera. A didascalia di una foto che ritrae Simona accanto alla madre, si legge:

“Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto: ‘Quanto siete belli!’. Sei sempre stata così Lilly, adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie”.

Quando si svolgeranno i funerali della madre di Simona Izzo

I funerali della madre di Simona Izzo si svolgeranno a Roma. Le indicazioni sono state date da Ricky Tognazzi: “L’ultimo saluto si svolgerà sabato 27 alle ore 11.00, alla chiesa di Sant’Agnese fuori le mura, via di Sant’Agnese n.3. Parcheggio in via Ghirza n. 4, 50mt a destra dopo l’ingresso di via di Sant’Agnese“.