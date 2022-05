Simona Izzo: l'intimità con Ricky Tognazzi va alla grande, ma c'è un trucco: di cosa si tratta?

Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono una coppia da oltre 35 anni, ma si amano ancora come il primo giorno. L’attrice ha confessato che anche l’intimità va alla grande, ma c’è un trucco che, vista l’età, è necessario.

Simona Izzo: l’intimità con Ricky Tognazzi

Insieme da oltre 35 anni, Simona Izzo e Ricky Tognazzi sono una delle coppie più stabili del mondo dello spettacolo. Durante l’avventura di lei al Grande Fratello Vip, i due hanno dimostrato di essere innamorati come il primo giorno. A distanza di qualche tempo da quel momento, Simona ha confermato che va ancora tutto alla grande, intimità compresa. Intervistata da La Stampa, la Izzo si è lasciata andare ad un racconto piuttosto bollente.

Le parole di Simona Izzo

Simona ha raccontato che quando Ricky la chiama “Amoreeeee” dalla camera da letto significa che ha voglia di un po’ di intimità. Rispetto a tanti anni fa, visto che lei ha 69 anni e lui 67, i rapporti sono diversi, ma sempre belli. La Izzo ha dichiarato:

“Siamo più veloci, ma più slow, ecco… Una cosa che dovrebbe durare venti minuti, ne durerà trentacinque”.

Come al solito, l’attrice e produttrice è estremamente sincera. Il sesso non è più strepitoso come anni fa, ma entrambi sono soddisfatti della loro intimità.

Il trucco di Simona Izzo

Un trucco, però, c’è. Simona ha ammesso:

“Ora servirebbe anche il balsamo vaginale giusto? Vabbè, ok, vado in bagno, lo metto e non glielo dico. Sì, qualche segreto ci vuole”.

La Izzo, dopo questa confessione, dovrà fare i conti con la reazione di Tognazzi: come reagirà il marito quando scoprirà il suo trucco? Staremo a vedere.