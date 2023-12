Simona Izzo contro Chiara Ferragni: "La sua carriera si basa sul nulla"

Anche Simona Izzo ha voluto dire la sua opinione sullo scandalo che ha travolto l’influencer Chiara Ferragni a causa della sua falsa beneficenza.

Simona Izzo contro Chiara Ferragni

Nei giorni scorsi Pio e Amedeo, Alessandro Gassman e numerosi altri personaggi tv si sono espressi contro la celebre imprenditrice digitale Chiara Ferragni, travolta dallo scandalo dei Pandori Balocco e della sua “falsa beneficenza”. A La Vita in Diretta anche l’attrice Simona Izzo è intervenuta in merito alla questione, e ha dichiarato:

“Attenuante perché ha donato un milione di euro? E allora? Per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda. […] I social crolleranno? Ma sì, sono carriere fondate sul niente, fondate sull’apparenza. Quando c’è il vulnus… […] Le carriere sui social? Bisogna essere molto belle, avere una madre molto mediatica. Perché la mamma delle Ferragni è una stilista ad esempio. Lei è la donna che ha creato la fortuna di sua figlia. Sì è una scrittrice, ma anche stilista. Tanto è vero che la ragazza è cresciuta su internet, è sempre stata fotografata da quando era piccola. Però sono carriere fondate sul nulla, mi dispiace, ma è vero”. Al momento Chiara Ferragni non ha replicato alle sue parole e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se lo farà.