Alessandro Gassmann: frecciatina a Chiara Ferragni sulla beneficenza

Con la sua latitanza social, Chiara Ferragni non sta facendo altro che ingigantire il caso Balocco. Nelle ultime ore, a dire la sua è stato anche l’attore Alessandro Gassmann, che ha tirato in ballo suo padre e il concetto di “classe”.

Il caso Balocco-Chiara Ferragni continua ad attirare l’attenzione del grande pubblico, specialmente dopo che anche le uova di Pasqua sono finite sotto la lente d’ingrandimento. In attesa di scoprire gli sviluppi dell’indagine aperta dalla procura di Milano, a dire la sua è stato l’attore Alessandro Gassmann, che ha lanciato una vera e propria frecciatina all’imprenditrice.

Via Twitter, Alessandro Gassmann ha tuonato:

“La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne vantaggio di immagine. Ma capisco che la riservatezza, insieme alla gentilezza, sia del tutto scomparsa”.

Anche se non ha citato la Ferragni, il riferimento a lei sembra chiaro.

Alessandro ha concluso il suo pensiero tirando in ballo il padre. Ha cinguettato:

“Mio padre ha sempre fatto beneficenza nella sua vita e non ne ha mai parlato pubblicamente e la cosa lo ha sempre reso felice, esclusivamente per i risultati ottenuti, pubblicizzarla lo avrebbe messo in imbarazzo. La classe non si insegna né si compra”.