Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne molto amato, ha una nuova fidanzata. Stando a quanto sostengono i beninformati, la relazione va avanti da mesi, ma lui non vuole che si sappia.

Matteo Ranieri ha una nuova fidanzata

Nuova fidanzata per Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne. A rendere pubblica la relazione non è stato il diretto interessato, ma l’esperta di gossip Deianira Marzano. La “Terribile” ha ricevuto una segnalazione che non lascia spazio ai dubbi.

Chi è la nuova fidanzata di Matteo Ranieri?

Stando a quanto spifferato dalla Marzano, Matteo Ranieri ha una nuova fidanzata di nome Fabiola. Molto simile a Valeria Cardone, scelta dell’ex tronista a Uomini e Donne, la ragazza dovrebbe vigere in provincia di Savona. “Lui ieri era da lei! Sempre insieme…“, si legge nella segnalazione arrivata a Deianira.

Matteo: la nuova fidanzata deve restare segreta

Fabiola e Matteo Ranieri sarebbero una coppia dallo scorso anno, eppure lui non si è mai mostrato con lei sui social. Il motivo? Pate che la sua ‘singletudine’ gli serva per fare hype. “Non voleva che noi lo dicessimo. Vi ho detto tutto”, ha concluso Deianira. Dello stesso parere anche l’altro esperto di gossip Alessandro Rosica.