Matteo Ranieri rompe il silenzio sulla lite con Luca Salatino

Qualche giorno fa, Matteo Ranieri e Luca Salatino sono tornati a mostrarsi insieme. I due avevano interrotto l’amicizia quasi un anno fa, ma adesso hanno ripreso a frequentarsi.

Matteo Ranieri e Luca Salatino sono diventati amici quando hanno condiviso l’esperienza a Uomini e Donne come tronisti. Da circa un anno, però, i due avevano interrotto i rapporti. Nonostante le domande dei fan, nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni in merito alla lite. Qualche giorno fa, Matteo e Luca sono riapparsi insieme sui social, regalando una gioia ai seguaci. Ranieri, davanti all’insistenza dei follower, ha deciso di rompere il silenzio sulla lite.

Via social, Matteo ha dichiarato:

“Ho ricevuto tante, troppe domande così. Ma ha davvero così tanta importanza? Secondo me, no. Per me quello che conta è l’essersi chiariti, ma soprattutto l’essersi rispettati nonostante gli screzi. Il non aver fatto come il 99% delle persone in questo mondo (social) che pur di fare 2 visualizzazioni in più cominciano a lanciarsi me**a. Chi mi segue da un po’, sa”.