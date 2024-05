Giuseppe Garibaldi ha scritto una lettera a Beatrice Luzzi. Dopo la fine del Grande Fratello, il bidello calabrese ha capito i suoi errori e adesso sta facendo di tutto per farsi perdonare.

Giuseppe Garibaldi: la lettera a Beatrice Luzzi

Tramite il settimanale DiPiù, Giuseppe Garibaldi ha scritto una lettera a Beatrice Luzzi. Il bidello calabrese, dopo la fine del Grande Fratello 2023, ha capito i suoi errori e adesso sta facendo di tutto per farsi perdonare dall’attrice. La missiva recita:

“Bellissima Bea, ti scrivo per farti capire quanto sei importante per me, anche perché da quando siamo usciti dalla Casa ho un pensiero fisso nella testa: conquistarti. Ho rovinato tutto a causa delle mie insicurezze. Tu eri un’attrice, eri lì tra i Vip, io invece chi ero? Nessuno e così immaginavo che tu nemmeno mi vedessi. Invece proprio quegli occhi, dopo qualche giorno, ho iniziato a sentirli nei miei, ci cercavamo, tu mi guardavi, io ti guardavo e ti sognavo e un giorno, due… È stato tutto così spontaneo e bellissimo tra di noi. Abbiamo passato un primo periodo perfetto. Il giorno giocavamo con gli altri inquilini, chiacchieravamo ma la notte era tutta per noi per stare vicini e per dirci le parole che solo noi capivamo”.

Giuseppe Garibaldi: la frecciatina ad Anita Olivieri

La lettera di Giuseppe Garibaldi contiene anche una frecciatina ad Anita Olivieri. Si legge:

"Sembrava tutto troppo bello per me, e tanti mi dicevano: 'Stai attento, ti sta solo usando, è una manipolatrice, ti vuole mettere contro di noi'. E, soprattutto, una persona che dentro la Casa era diventata la mia migliore amica mi diceva ogni giorno di fare attenzione e così mi sono fatto convincere e ci siamo allontanati. Che stupido, che occasione persa. Ma Bea, ora ho compreso e sogno di riaverti tra le mie braccia e soprattutto non voglio più deluderti. Ti assicuro, ce la sto mettendo tutta per farti capire quanto sei importante per me, anche se non me ne va bene una.

Giuseppe Garibaldi vuole conquistare Beatrice Luzzi

