Paura durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Khady Gueye, nel corso della prova leader, ha avuto un terribile incidente che avrebbe potuto arrecarle danni molto gravi.

Isola dei Famosi, Khady: incidente pauroso

Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Khady Gueye ha avuto un incidente pauroso. La naufraga era impegnata nella sfida della prova leader con Aras Şenol, quando i suoi capelli si sono impigliati nella centrifuga. La scena ha gettato nel panico tutti, anche la conduttrice Vladimir Luxuria.

Isola dei Famosi: i capelli di Khady finiscono nella centrifuga

L’incidente all’Isola dei Famosi è andato in scena mentre Khady e Aras erano già in posizione sui due pali roteanti. Quando questi ultimi hanno iniziato a girare, la Gueye si è resa conto di avere i capelli impigliati in una corda e ha iniziato a urlare.

Isola dei Famosi, prova interrotta: arrivano i medici

Appena Khady ha iniziato a urlare tutti hanno capito che l’incidente poteva davvero farsi serio. Fortunatamente, lo staff dell’Isola dei Famosi ha prontamente interrotto la prova e ha soccorso la naufraga. Gueye è stata immediatamente visitata dai medici e, quando ha fatto ritorno sulla playa, ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni di salute.